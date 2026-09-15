Alibaba Aktie News: Alibaba präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 110,10 USD nach oben. In der Spitze legte die Alibaba-Aktie bis auf 110,78 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,78 USD. Zuletzt wurden via New York 195'842 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,99 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Abschläge von 15,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,45 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 01.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2027 auf 43,28 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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