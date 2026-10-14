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14.10.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Abend nach

Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Abend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alibaba. Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 110,73 USD.

Alibaba
91.44 CHF -3.04%
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Die Alibaba-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 110,73 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 109,91 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,80 USD. Bisher wurden via New York 557'666 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 182,50 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,87 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 16,13 Prozent sinken.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,18 CNY aus. Am 20.08.2026 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 43,55 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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