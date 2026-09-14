Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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14.09.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagabend höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Alibaba. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 109,71 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 109,71 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 110,42 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 669'594 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Mit einem Zuwachs von 75,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2026 auf bis zu 92,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2026 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,45 CNY aus. Am 20.08.2026 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,40 Prozent auf 39.51 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Alibaba-Bilanz für Q2 2027 wird am 01.12.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,28 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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