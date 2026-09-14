Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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14.09.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Alibaba gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 108,22 USD ab.
Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 108,22 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Alibaba-Aktie ging bis auf 107,84 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,10 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 251'898 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 43,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (92,87 USD). Mit einem Kursverlust von 14,18 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,45 CNY belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 43,28 CNY je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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