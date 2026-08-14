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Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027

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14.08.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 123,73 USD.

Alibaba
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 123,73 USD zu. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 124,96 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,44 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 458'744 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Bei 92,87 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 24,94 Prozent sinken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,45 CNY. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 13.05.2026. Das EPS wurde auf 1,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 0,74 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 35.15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 32.49 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Alibaba am 20.08.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz am 27.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 43,13 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com
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