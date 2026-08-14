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14.08.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 124,19 USD.

Alibaba
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 124,19 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alibaba-Aktie bei 124,51 USD. Bei 122,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 213'558 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 192,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 55,14 Prozent zulegen. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,22 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,45 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 13.05.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 35.15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Alibaba am 20.08.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 27.08.2027 dürfte Alibaba die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 43,13 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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