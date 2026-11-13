Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend mit roter Tendenz

Um 20:26 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 94,00 USD ab. In der Spitze büsste die Alibaba-Aktie bis auf 93,23 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,23 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 754'544 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,10 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 48,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 1,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,47 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie verdient. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Alibaba.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 43,61 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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