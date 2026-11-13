Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 94,19 USD nach. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 93,23 USD. Bei 93,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 426'765 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 181,10 USD. Dieser Kurs wurde am 23.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 47,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2026 (92,87 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,47 CNY. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 39.51 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 30.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,61 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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