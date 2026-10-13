Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Alibaba
Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 110,36 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 110,36 USD. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 109,15 USD. Bei 109,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 868'587 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 182,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 39,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 15,85 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,18 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 20.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 43,55 CNY je Alibaba-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut
Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alibaba
Analysen zu Alibaba
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Alibaba am 13.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. An den Märkten in Asien geht es am Mittwoch vorwiegend nach oben.