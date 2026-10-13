Alibaba Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Alibaba

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 110,36 USD. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 109,15 USD. Bei 109,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 868'587 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 182,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 39,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 15,85 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,18 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 20.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 43,55 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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