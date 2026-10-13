Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Dienstagnachmittag nach

Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 109,79 USD. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 109,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 109,59 USD. Bisher wurden heute 372'077 Alibaba-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 182,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 66,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,41 Prozent.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,18 CNY belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 20.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 43,55 CNY im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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