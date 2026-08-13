Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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13.08.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 122,90 USD.
Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 122,90 USD abwärts. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,58 USD nach. Bei 123,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 502'555 Alibaba-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 192,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 36,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD ab. Mit Abgaben von 24,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,45 CNY aus. Alibaba liess sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 35.15 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 20.08.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 27.08.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 43,13 CNY je Alibaba-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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