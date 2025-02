Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag ohne grosse Veränderung

Bei der Alibaba-Aktie liess sich um 04:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 118,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alibaba-Aktie sogar auf 118,81 USD. In der Spitze büsste die Alibaba-Aktie bis auf 114,77 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'985'107 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 119,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 1,33 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,43 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,95 CNY belaufen. Alibaba liess sich am 15.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 0,79 USD je Aktie verdient. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.00 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 20.02.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Alibaba dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 61,94 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch