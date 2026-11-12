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12.11.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Alibaba
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alibaba. Zuletzt ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 6,7 Prozent auf 94,75 USD.
Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 6,7 Prozent im Minus bei 94,75 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 93,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,55 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'300'498 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2026 bei 181,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 91,14 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,87 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 2,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,47 CNY belaufen. Alibaba veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 19.11.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 43,65 CNY je Alibaba-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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