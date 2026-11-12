Alibaba Aktie News: Alibaba am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Um 16:28 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 7,1 Prozent auf 94,33 USD ab. Bei 93,45 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'398'783 Alibaba-Aktien.

Am 23.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 181,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 91,99 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 1,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Alibaba-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,47 CNY aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 20.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 19.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 30.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 43,65 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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