Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag mit Kurseinbussen

Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 109,72 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 109,47 USD. Bei 110,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 283'101 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 66,33 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Abschläge von 15,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,18 CNY. Alibaba veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 34.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 01.12.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2030 einen Gewinn in Höhe von 73,09 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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