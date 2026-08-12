Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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12.08.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittwochabend tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 125,02 USD.
Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 125,02 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,72 USD nach. Bei 125,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 745'421 Alibaba-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 192,67 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 54,11 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 92,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 34,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,45 CNY belaufen. Am 13.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 0,74 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 35.15 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 32.49 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 20.08.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Alibaba-Anleger Experten zufolge am 27.08.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 43,13 CNY je Alibaba-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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