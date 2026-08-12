Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Abschlägen

Die Alibaba-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 124,52 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,15 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 125,44 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 332'654 Alibaba-Aktien.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 25,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,45 CNY ausgeschüttet werden. Am 13.05.2026 äusserte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alibaba noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 35.15 Mrd. USD gegenüber 32.49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 20.08.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2028 rechnen Experten am 27.08.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 43,13 CNY je Alibaba-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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