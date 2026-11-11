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11.11.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Abend ab
Die Aktie von Alibaba gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 101,53 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 101,53 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 101,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 816'605 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2026 bei 181,10 USD. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 78,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 9,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,48 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 19.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Alibaba-Anleger Experten zufolge am 30.11.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 43,65 CNY je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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