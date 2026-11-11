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11.11.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 101,93 USD abwärts.
Die Alibaba-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 101,93 USD. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 101,30 USD. Bei 102,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 324'415 Alibaba-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,10 USD) erklomm das Papier am 23.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 77,67 Prozent zulegen. Bei 92,87 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 8,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,48 CNY, nach 1,03 USD im Jahr 2026. Am 20.08.2026 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 2,57 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent auf 39.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Alibaba-Bilanz für Q2 2027 wird am 19.11.2026 erwartet. Am 30.11.2027 wird Alibaba schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 43,65 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Alibaba
Analysen zu Alibaba
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Alibaba am 11.11.2026
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