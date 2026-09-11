Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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11.09.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Anleger greifen bei Alibaba am Abend zu
Die Aktie von Alibaba zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 109,51 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 109,51 USD nach oben. Die Alibaba-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,68 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,57 USD. Zuletzt wechselten via New York 386'030 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Bei 192,67 USD markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 75,93 Prozent wieder erreichen. Bei 92,87 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 15,19 Prozent sinken.
Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,45 CNY je Alibaba-Aktie. Alibaba veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 39.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 01.12.2026 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 43,28 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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