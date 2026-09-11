Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Das Papier von Alibaba konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 110,30 USD. Die Alibaba-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,68 USD aus. Bei 109,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195'653 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 192,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 74,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,45 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 20.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 39.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 43,28 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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