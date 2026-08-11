Alibaba Aktie News: Alibaba büsst am Abend ein

Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 128,39 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,69 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 129,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 435'991 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,06 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 27,67 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,45 CNY je Alibaba-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 13.05.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35.15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Alibaba am 20.08.2026 präsentieren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Alibaba möglicherweise am 27.08.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 43,15 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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