Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’771 -0.4%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9361 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’370 -0.4%  Bitcoin 51’396 -0.7%  Dollar 0.8110 0.1%  Öl 89.0 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Nebius stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Scharfe Kritik von BofA-Ökonomen an Fed-Chef Warsh
Suche...
Plus500 Depot

Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba büsst am Abend ein

Alibaba Aktie News: Alibaba büsst am Abend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 128,39 USD.

Alibaba
104.47 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 128,39 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 127,69 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 129,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 435'991 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,06 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alibaba-Aktie mit einem Verlust von 27,67 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,45 CNY je Alibaba-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 13.05.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35.15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Alibaba am 20.08.2026 präsentieren. Die Q1 2028-Finanzergebnisse könnte Alibaba möglicherweise am 27.08.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 43,15 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Alibaba-Aktie mit Kurssprung: Neues KI-Modell verschärft Wettbewerb

Alphabet-Aktie dreht auf: Berichte über neuen KI-Chip entfachen Phantasie am Parkett

EU verhängt Rekordstrafe gegen AliExpress wegen Fälschungen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7615 17.06.2027 157879436
Long 12.3872 18.12.2026 155881363
Long 260.3174 18.09.2026 155496980
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2259 10.20 159380599
Long 11.5614 4.87 158840912
Long 20.0244 1.03 159691903
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5079 11.15 156467613
Short 12.1078 4.33 158726104
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -17.52 154317008
Long 10 -7.21 156740539
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alibaba

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten