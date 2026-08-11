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11.08.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 128,59 USD ab.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 128,59 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 127,69 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 246'652 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 192,67 USD an. 49,83 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 27,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,45 CNY. Am 13.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35.15 Mrd. USD – ein Plus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 20.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 27.08.2027.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 43,15 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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