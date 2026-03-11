Alibaba Aktie News: Alibaba büsst am Mittwochnachmittag ein

Die Alibaba-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 135,67 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 135,12 USD. Mit einem Wert von 135,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 358'043 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 42,01 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 95,75 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 41,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,08 CNY belaufen. Alibaba liess sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Alibaba dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 41,21 CNY im Jahr 2026 aus.

