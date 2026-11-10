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10.11.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Alibaba

Alibaba Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Alibaba

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 102,80 USD.

Alibaba
85.27 CHF -1.69%
Kaufen Verkaufen

Die Alibaba-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 102,80 USD abwärts. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 102,40 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 104,97 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 686'520 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2026 auf bis zu 181,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 43,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 10,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,48 CNY belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 20.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 19.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Alibaba rechnen Experten am 30.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,65 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 424.759 18.12.2026 162802469
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.5348 12.02 160644194
Long 10.619 6.02 159235966
Long 20.2266 1.49 162582983
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1559 11.95 160965548
Short 9.6536 6.15 161814625
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -4.63 154715853
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

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Long 14’392.59 19.04 S1OTBU
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Long 13’493.05 8.95 SVBOKU
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