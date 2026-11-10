Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’144 0.5%  Dow 52’177 -0.4%  DAX 26’347 0.3%  Euro 0.9213 0.2%  EStoxx50 6’328 0.6%  Gold 4’031 -2.6%  Bitcoin 60’538 -1.8%  Dollar 0.8253 0.7%  Öl 92.0 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Zurich Insurance1107539Partners Group2460882ABB1222171Sunrise Communications138622040Rheinmetall345850DocMorris4261528
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktien-Alternative: KI frisst Strom – sind Energie-Aktien die heimlichen Gewinner?
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal
Wichtiger Ianalumab-Meilenstein vor FDA-Votum: Novartis-Aktie mit neuem Kurstreiber?
Plug Power-Aktie trotzdem schwächer: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Dienstagabend
Suche...

Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag leichter

Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 104,72 USD.

Alibaba
86.74 CHF -1.36%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 104,72 USD ab. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 103,42 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 277'241 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2026 auf bis zu 181,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,87 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Abschläge von 11,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,48 CNY. Am 20.08.2026 äusserte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 34.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2027 wird am 19.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2027 auf 43,65 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 10.7478 19.03.2027 159785199
Long 429.1999 18.12.2026 162802469
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2746 9.74 160549326
Long 11.942 4.37 161358680
Long 19.5415 0.89 161814507
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0477 10.52 160965548
Short 11.9222 4.79 161814625
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.95 154317008
Long 10 -3.25 160487890
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alibaba

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alibaba

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

20:00 Logo WHS Die Wahrheit über Stop-Loss: Warum die meisten Trader das eigentliche Problem übersehen
13:37 AMD auf Wachstumskurs dank steigender KI-Nachfrage
10:56 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
10:06 SG-Marktüberblick: 10.11.2026
09:49 SMI startet freundlich in die Woche
08:51 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Wieder aufwärts
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’642.49 19.54 S9BVAU
Short 15’959.13 13.84 S03BFU
Short 16’569.27 8.82 SVB67U
SMI-Kurs: 15’037.94 10.11.2026 17:30:57
Long 14’391.21 19.41 S6W4BU
Long 14’076.20 13.78 SIB29U
Long 13’491.76 8.98 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Alibaba 86.74 -1.36% Alibaba

Meistgelesene Nachrichten

Plug Power-Aktie trotzdem schwächer: So schnitt der Wasserstoff-Spezialist im vergangenen Jahresviertel ab
Siemens Energy-Aktie springt an: RBC Capital Markets vergibt Outperform
Bitcoin & Elon Musk: Was seine Energie-These für Anleger bedeutet
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Rheinmetall erhält Millionenauftrag für Luftverteidigung aus Belgien - Aktie steigt
Dow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
SMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street gibt nach -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
ABB-Aktie gesucht: Offenbar Abspaltung des China-Geschäfts der Robotik-Sparte möglich
Gold überverkauft: BCA-Expertin sieht Chance – trotz starkem US-Dollar

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.