Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag leichter

Um 16:28 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 104,72 USD ab. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 103,42 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 104,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 277'241 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2026 auf bis zu 181,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 72,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,87 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Abschläge von 11,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 erhielten Alibaba-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,03 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,48 CNY. Am 20.08.2026 äusserte sich Alibaba zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 34.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2027 wird am 19.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2027 auf 43,65 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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