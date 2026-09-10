Alibaba Aktie News: Alibaba büsst am Abend ein

Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 108,74 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 107,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 108,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 476'825 Alibaba-Aktien.

Bei 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 43,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 92,87 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,59 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,45 CNY. Am 20.08.2026 lud Alibaba zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alibaba im vergangenen Quartal 39.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 43,28 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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