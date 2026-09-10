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10.09.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Nachmittag südwärts

Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 107,93 USD abwärts.

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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 107,93 USD. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 107,76 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194'990 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,51 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 16,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,45 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Alibaba gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 01.12.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 43,28 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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