Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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10.08.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Alibaba. Zuletzt stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 131,78 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 131,78 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alibaba-Aktie bisher bei 132,28 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 128,51 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 607'571 Aktien.
Am 03.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 192,67 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 29,53 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2026 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,45 CNY aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 13.05.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alibaba 35.15 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Alibaba am 20.08.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Alibaba-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 27.08.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,15 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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