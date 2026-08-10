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10.08.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag im Plus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 129,28 USD.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 129,28 USD. Bei 129,28 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 128,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 153'564 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Mit einem Zuwachs von 49,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 28,16 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2026 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,45 CNY je Aktie ausschütten. Am 13.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35.15 Mrd. USD – ein Plus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 32.49 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 20.08.2026 terminiert. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.08.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 43,15 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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