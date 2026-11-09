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09.11.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Alibaba
Die Aktie von Alibaba gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 105,32 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,5 Prozent auf 105,32 USD. Das Tagestief markierte die Alibaba-Aktie bei 105,15 USD. Bei 107,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'105'978 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.01.2026 markierte das Papier bei 181,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 11,82 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,48 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 20.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 19.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 43,65 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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