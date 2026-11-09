Alibaba Aktie News: Anleger schicken Alibaba am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 106,02 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 105,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 481'602 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 181,10 USD erreichte der Titel am 23.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 41,46 Prozent niedriger. Bei 92,87 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 14,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,48 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 19.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 43,65 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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