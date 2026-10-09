Alibaba Aktie News: Alibaba schiebt sich am Abend vor

Das Papier von Alibaba legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,0 Prozent auf 110,98 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,14 USD zu. Bei 108,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'166'423 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 182,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 64,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,87 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,45 CNY aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 20.08.2026. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,28 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Alibaba-Aktie tiefer: Rechenzentren in Europa und Nahost werden ausgebaut

Vor NVIDIA-Zahlen: Asiatische Chip-Aktien wie Samsung, SK hynix und Co. im Rally-Modus