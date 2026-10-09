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09.10.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag höher

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,6 Prozent auf 110,51 USD.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 110,51 USD. In der Spitze gewann die Alibaba-Aktie bis auf 111,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,94 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 647'928 Aktien.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,50 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 39,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,45 CNY. Im Vorjahr erhielten Alibaba-Aktionäre 1,03 USD je Wertpapier. Alibaba liess sich am 20.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,57 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 34.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 01.12.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 43,28 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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