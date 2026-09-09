Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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09.09.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba verbilligt sich am Mittwochabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 109,76 USD ab.
Die Alibaba-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 109,76 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 109,47 USD. Bei 111,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 771'500 Alibaba-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 43,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2026 Kursverluste bis auf 92,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,39 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,45 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.51 Mrd. USD – ein Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Alibaba wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 43,28 CNY je Alibaba-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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