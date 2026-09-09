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09.09.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 110,49 USD.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 110,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 110,37 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,70 USD. Bisher wurden via New York 232'730 Alibaba-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 192,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,37 Prozent hinzugewinnen. Am 27.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,95 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2026 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,45 CNY je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 20.08.2026 vor. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,57 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 43,28 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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