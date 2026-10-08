Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr rutschte die Alibaba-Aktie in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 105,25 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 104,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,60 USD. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 983'575 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,50 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 42,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 13,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,40 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 20.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,16 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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