Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr ging es für die Alibaba-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 106,81 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 106,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 431'360 Alibaba-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 182,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 92,87 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 15,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,40 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 1,03 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 20.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent auf 39.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 43,16 CNY je Alibaba-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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