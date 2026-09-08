Alibaba Aktie News: Alibaba verliert am Dienstagabend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 112,65 USD. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,28 USD nach. Bei 112,56 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 604'871 Alibaba-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 192,67 USD. Mit einem Zuwachs von 71,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,56 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,45 CNY belaufen. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 43,28 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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