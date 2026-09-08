Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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08.09.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 112,58 USD.
Die Alibaba-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 112,58 USD ab. Die Alibaba-Aktie gab in der Spitze bis auf 112,08 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 112,56 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 217'705 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (192,67 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 17,51 Prozent sinken.
Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,45 CNY ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 20.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 39.51 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,40 Prozent gesteigert.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 01.12.2026 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 43,28 CNY je Alibaba-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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