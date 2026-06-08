Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Montagabend ausgebremst

Um 20:26 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 120,31 USD ab. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 119,72 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 122,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 715'183 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 10.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 103,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 13,80 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2026 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,14 CNY je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 13.05.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 0,74 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent auf 35.15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Alibaba am 28.08.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 43,34 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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