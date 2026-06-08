Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’321 -0.5%  SPI 18’853 -0.4%  Dow 50’925 0.1%  DAX 24’616 -0.6%  Euro 0.9199 0.3%  EStoxx50 6’062 0.0%  Gold 4’343 0.3%  Bitcoin 50’660 0.6%  Dollar 0.7970 0.1%  Öl 94.2 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Nintendo-Aktie im Visier: Frankreich bittet wegen Joy-Con-Controllern zur Kasse
Kurssturz bei Meta: Milliarden-Investition schreckt Anleger ab
Alphabet-Aktie tiefer: Google mietet für viel Geld Rechenleistung bei Musks SpaceX
BioNTech-Aktie & Co.: Warum Unternehmen ihre Aktien im Ausland platzieren
Suche...
eToro entdecken

Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.06.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Montagabend ausgebremst

Alibaba Aktie News: Alibaba wird am Montagabend ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 120,31 USD nach.

Alibaba
96.49 CHF -1.56%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die Alibaba-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 120,31 USD ab. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 119,72 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 122,15 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 715'183 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 192,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alibaba-Aktie. Am 10.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 103,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 13,80 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2026 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,14 CNY je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 13.05.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alibaba 0,74 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent auf 35.15 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Alibaba am 28.08.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 43,34 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Neue Exportgenehmigungen treiben NVIDIA an - Aktie mit neuem Rekordhoch

Trotz operativem Verlust: Warum Anleger wieder auf Alibaba-Aktie setzen

Alibaba-Aktie steigt trotzdem: Gewinn sackt ab und enttäuscht Anleger

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0963 19.03.2027 157052947
Long 12.0638 18.12.2026 155881363
Long 68.9357 18.09.2026 155496980
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9935 10.86 155884400
Long 11.2221 5.29 156347385
Long 17.2339 2.20 155005214
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4835 13.89 156467237
Short 10.267 5.69 157336390
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.03 137712244
Long 10 -10.03 143965844
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alibaba

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten