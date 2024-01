Alibaba Aktie News: Alibaba gibt am Nachmittag nach

Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 04:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 71,82 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alibaba-Aktie bis auf 70,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,30 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 890'952 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.01.2023 auf bis zu 121,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,91 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.12.2023 auf bis zu 70,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alibaba am 16.11.2023. Das EPS lag bei 15,63 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 12,92 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 224'790,00 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207'176,00 CNY in den Büchern standen.

Am 31.01.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 63,70 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch