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07.10.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittwochabend tiefer

Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Mittwochabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alibaba. Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 106,57 USD.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 106,57 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,29 USD nach. Bei 107,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 569'439 Alibaba-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,62 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 76,99 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 92,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2026). Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 14,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alibaba-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,40 CNY belaufen. Am 20.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 39.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,16 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3762 19.03.2027 159069158
Long 89.1085 18.12.2026 161565942
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 7.304 10.43 159235966
Long 12.0417 4.67 160110583
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 10.3614 5.61 160632582
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