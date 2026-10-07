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Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027

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07.10.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Alibaba Aktie News: Alibaba am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 106,49 USD.

Alibaba
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Das Papier von Alibaba gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 106,49 USD abwärts. In der Spitze büsste die Alibaba-Aktie bis auf 106,47 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 107,01 USD. Bisher wurden heute 281'489 Alibaba-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,62 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,12 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,87 USD. Mit einem Kursverlust von 12,79 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,40 CNY aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 20.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 39.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Alibaba am 01.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 43,16 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.9836 17.06.2027 159488372
Long 88.6787 18.12.2026 161565942
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.3342 12.83 160549326
Long 10.557 6.41 160644192
Long 19.278 1.94 158050382
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.245 11.21 161161490
Short 9.639 5.64 160632582
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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