Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.08.2026 20:27:13
Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Freitagabend positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 128,36 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 128,36 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,46 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,59 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 441'055 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 192,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 33,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 92,87 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 38,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,45 CNY ausgeschüttet werden. Am 13.05.2026 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35.15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 32.49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Alibaba wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.08.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 43,15 CNY fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie
Alibaba-Aktie mit Kurssprung: Neues KI-Modell verschärft Wettbewerb
Alphabet-Aktie dreht auf: Berichte über neuen KI-Chip entfachen Phantasie am Parkett
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Alibaba
|
07.08.26
|Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Freitagabend positiv (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Alibaba-Aktie mit Kurssprung: Neues KI-Modell verschärft Wettbewerb (AWP)
|
20.07.26
|Alibaba-Aktie steigt: Mitfinanziertes KI-Startup Moonshot plant wohl Börsengang (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Alibaba- und Tencent-Partner Moonshot startet KI-Modell: Zhipu-Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Aktien von Alibaba und Baidu im Höhenflug: Apple-KI-Deal in China sorgt für Kursfeuerwerk (finanzen.ch)
|
08.07.26
|Ausverkauf in Asien: Hongkong stemmt sich gegen Negativtrend - Alibaba-Aktie sticht mit Kursplus hervor (finanzen.ch)
|
25.06.26
|Alibaba-Aktie sackt ab: Anthropic erhebt schwere Vorwürfe (AWP)