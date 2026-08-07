Alibaba Aktie News: Alibaba reagiert am Freitagabend positiv

Um 20:26 Uhr stieg die Alibaba-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 128,36 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,46 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,59 USD. Der Tagesumsatz der Alibaba-Aktie belief sich zuletzt auf 441'055 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 192,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alibaba-Aktie liegt somit 33,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 92,87 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 38,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,45 CNY ausgeschüttet werden. Am 13.05.2026 hat Alibaba in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alibaba im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35.15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 32.49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 28.08.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 43,15 CNY fest.

Redaktion finanzen.ch

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