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07.08.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag tiefer

Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 126,25 USD.

Alibaba
102.20 CHF -0.52%
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Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 126,25 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 126,07 USD aus. Bei 127,59 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 194'322 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 192,67 USD erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 52,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2026 bei 92,87 USD. Mit Abgaben von 26,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Alibaba-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,45 CNY ausgeschüttet werden. Alibaba veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35.15 Mrd. USD im Vergleich zu 32.49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Alibaba wird am 28.08.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 43,15 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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