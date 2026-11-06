Alibaba Aktie News: Alibaba am Freitagabend im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 109,18 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 109,45 USD. Mit einem Wert von 107,08 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Alibaba-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 726'879 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2026 bei 181,10 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alibaba-Aktie somit 39,71 Prozent niedriger. Bei 92,87 USD fiel das Papier am 27.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 14,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 1,03 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,48 CNY aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 20.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.51 Mrd. USD – ein Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 34.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2027 wird am 01.12.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 43,65 CNY im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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