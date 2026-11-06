Alibaba Aktie News: Alibaba zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 108,98 USD. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,06 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 391'149 Stück.

Bei 181,10 USD markierte der Titel am 23.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alibaba-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 17,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 1,03 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,48 CNY. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 20.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent auf 39.51 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 01.12.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alibaba im Jahr 2027 43,65 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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