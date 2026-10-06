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06.10.2026 20:27:13

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend Verlust reich

Alibaba Aktie News: Alibaba am Abend Verlust reich

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alibaba-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 109,48 USD abwärts.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 109,48 USD nach. Die Alibaba-Aktie sank bis auf 108,08 USD. Bei 109,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 677'491 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Bei 189,60 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 73,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2026 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,40 CNY belaufen. Alibaba gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD gegenüber 2,57 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 39.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba im Jahr 2027 43,16 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ChinaFotoPress/ChinaFotoPress via Getty Images
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