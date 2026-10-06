Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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06.10.2026 16:29:00
Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 108,83 USD.
Die Alibaba-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 108,83 USD. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 108,57 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,86 USD. Zuletzt wechselten via New York 290'861 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 189,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,22 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 17,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,40 CNY. Alibaba gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 43,16 CNY im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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