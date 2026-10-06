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06.10.2026 16:29:00

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Abschlägen

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Alibaba gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 108,83 USD.

Alibaba
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Die Alibaba-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 108,83 USD. In der Spitze fiel die Alibaba-Aktie bis auf 108,57 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,86 USD. Zuletzt wechselten via New York 290'861 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 189,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,22 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,87 USD am 27.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 17,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 1,03 USD an Alibaba-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,40 CNY. Alibaba gewährte am 20.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 39.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alibaba-Aktie in Höhe von 43,16 CNY im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.4836 17.09.2027 160549071
Long 11.8034 18.12.2026 159785198
Long 57.5416 18.12.2026 161565942
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8706 11.29 160644193
Long 11.2271 5.35 158050382
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3069 9.21 161566415
Short 8.5247 7.39 161161490
Short 15.8735 1.98 160632582
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -11.61 154715853
Long 10 -13.00 157790686
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’628.72 13.98 S1B74U
Short 15’174.17 8.96 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’788.93 06.10.2026 17:31:41
Long 13’219.13 19.44 S8BFJU
Long 12’936.80 13.98 SI7B8U
Long 12’389.77 8.99 S7SB9U
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